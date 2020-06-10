ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Tele2 в связи с повышением стоимость услуг связи на 10% более чем для 11 млн абонентов. Повышение составило от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов.

ООО «Т2 Мобайл» не представило экономического обоснования повышения тарифов. Также в ФАС России поступило большое количество обращений граждан-абонентов Теле2 по вопросу изменения с 12 мая 2020 года стоимости услуг связи, — говорится в сообщении ведомства.

ФАС выдала ООО «Т2 Мобайл» предупреждение, по которому компания в течение двух недель должна привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года.

Как писал NEWS.ru, операторы связи заверили, что их сети выдержат нагрузки в связи с массовым переводом людей на удалённую работу. За вторую декаду марта нагрузка составила в среднем 20%, в частности, из-за возросшего трафика от видеосервисов. Компания «Мегафон» сообщила, что обладает достаточным резервом ёмкости на каналах и справится с возросшей нагрузкой без дополнительных усилий, даже если клиенты будут пользоваться сервисами с утра до вечера. «Билайн» подтвердил увеличение нагрузки на сеть: рост голосовых звонков и потребление мобильного Интернета вырос на 8%, домашнего Интернета — на 20–30%.