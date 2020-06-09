ФАС обязала банк «Открытие» доначислить клиентам проценты по счёту

https://static.news.ru/photo/b8179ee0-aafb-11ea-ad92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала банку «Открытие» предупреждение, по которому он должен доначислить своим клиентам средства по счёту «Накопительный». На своём сайте при рекламе этого счёта банк обещал процентную ставку в 9% годовых, как лучшее предложение на рынке. На деле же максимальная ставка применялась только с 12-го месяца нахождения средств на счёте, а в первые месяцы ставка составляла 4%.

ФАС России установила в действиях ПАО Банк «ФК Открытие» наличие признаков нарушения Закона о защите конкуренции и выдала ему предупреждение о недопустимости подобных действий и необходимости устранения последствий недобросовестного поведения, — говорится в сообщении ФАС.

Теперь банк должен обеспечить клиентам, открывшим счёт «Накопительный» в период с 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года, заявленные ранее условия. Клиентам должны выплатить средства, которые они недополучили из-за снижения процентных ставок. В случае неисполнения этого предупреждения ФАС возбудит дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Как писал NEWS.ru, ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО «АГД-Даймондс», принадлежавших ЛУКОЙЛу, банку «Открытие Холдинг». Cлужба хочет, чтобы суд признал сделку недействительной и применил к ней «последствия её недействительности». В ФАС заявили, что от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ была скрыта информация о наличии у ряда бенефициаров АО «Открытие Холдинг» гражданства иного государства.

Сама сделка по продаже была закрыта в мае 2017 года. Тогда АО «Архангельское геологодобычное предприятие» было продано за $1,45 млрд.