Евро снова поднялся выше 91 рубля

https://static.news.ru/photo/473df160-8c64-11eb-919b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рубль после небольшого роста на открытии торгов начал снижаться и заметно теряет к обеим основным мировым валютам. Так, евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар движется к отметке 77 рублей.

Курс евро расчётами «завтра» на 07:49 мск 24 марта увеличился на 61 копейку — до 91,07 рубля, курс доллара — на 51 копейку, до 76,9 рубля. Это следует из данных Московской Биржи.

Если 23 марта котировки нефти марки Brent обвалились более чем на 6%, то 24 марта стоимость фьючерса с поставкой в мае начала слабый рост. Она поднялась на 0,15% — до $60,88 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 марта рубль активно дешевел по отношению к бивалютной корзине на фоне опасений инвесторов, вызванных новостями о санкциях, и обвала цен на нефть. Курс доллара в 19:00 мск составлял 76,06 рубля, американская валюта впервые с 4 февраля превысила планку в 76 рублей. Евро в это же время стоил 90,3 рубля.