Евро слабо дешевеет к доллару на опасениях вокруг последствий COVID-19

Потребительские привычки жителей столицы претерпели изменения за время вынужденного нахождения дома. Теперь большинство клиентов сервисов доставки заказывает еду раз в один-три дня, показало исследование сервиса «Самокат».

При этом в самом «Самокате» средний чек за доставленные продукты вырос в дни самоизоляции на четверть. В подавляющем большинстве случаев (72%) доставку заказывают женщины. Также почти половина респондентов заметила, что...