Евро слабо дешевеет к доллару на опасениях вокруг последствий COVID-19

Курс евро медленно снижается по отношению к доллару во время торгов 6 апреля 2020 года. На стоимость влияет опасение за последствия пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) для экономики Европы, несмотря на замедление распространение заболевания.
По состоянию на 12:53 по Москве евро стоит $1,0804 за единицу. Курс американской валюте к иене вырос до 109,22 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) растет на 0,06%, до 100,64 пункта.
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