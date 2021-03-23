Евро пробил отметку в 90 рублей впервые с 1 марта

https://static.news.ru/photo/94ce8436-8bb9-11eb-8a2b-96000091f725_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Евро пробил отметку в 90 рублей за единицу впервые с 1 марта 2021 года во время торгов на МосБирже 23 марта. Валюта достигла показателя в 90,0125 рубля. Позже, к 11:55 мск евро снова упал до 89,9825 рубля.

Курс доллара к 11:59 мск остановился на отметке 75,6400 рубля (+0,7000). Индекс РТС составил 1441,58 (-1,77%), индекс МосБиржи — 3466,55 (-0,65%), передаёт ТАСС.

Накануне Банк России приобрёл на внутреннем рынке валюту с расчётами 22 марта на сумму 6,7 млрд рублей. Согласно данным регулятора, объём валюты, которая была куплена расчётами 18 и 19 марта, достигал 6,8 млрд рублей в день.

Минфин с 15 января возобновил приобретение валюты по бюджетному правилу. За это время объём покупки валюты на внутреннем рынке достиг 219,7 млрд рублей. ЦБ РФ проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для увеличения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях существенных изменений на мировом рынке нефти.

Как писал NEWS.ru, первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что в РФ необходимо создавать среду, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке. По его мнению, рынок капитала не стал источником привлечения средств для российских компаний, «хотя последние IPO были достаточно успешны», поскольку они проводились ИT-компаниями, «которые реализуют новые бизнес-модели с помощью ИT-технологий».