Евро подорожал до отметки в 89,18 рубля за единицу

Официальный курс евро, установленный Центробанком РФ на 15 декабря, увеличился на 59,99 копейки — до 89,1846 рубля. Американский доллар также подорожал на 51,81 копейки — до 73,4453 рубля за единицу, следует из статистики регулятора.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 15 декабря, прибавила 55,5 копейки — до уровня 80,528 рубля,
Неделя (c 7 по 13 декабря 2020 года), завершившаяся с оптимизмом на финансовых рынках, может передать свой позитивный заряд на наступающий год. Факторы, которые будут влиять на рубль, и курсы национальной валюты, с которыми она встретит новый год, назвал ведущий аналитик одной из финансовых компаний Марк Гойхман.