Евро подорожал до отметки в 89,18 рубля за единицу

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Официальный курс евро, установленный Центробанком РФ на 15 декабря, увеличился на 59,99 копейки — до 89,1846 рубля. Американский доллар также подорожал на 51,81 копейки — до 73,4453 рубля за единицу, следует из статистики регулятора.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 15 декабря, прибавила 55,5 копейки — до уровня 80,528 рубля, передаёт ЦБ РФ. Накануне курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,4% — до уровня 73,58 рубля. Индекс самой площадки превысил отметку в 3300 пунктов. Таким образом, был обновлён исторический максимум. Согласно данным торгов, индекс прибавил 0,99% и в пике составлял 3309,03 пункта. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,21%, достигнув 1430 пункта.

Неделя (c 7 по 13 декабря 2020 года), завершившаяся с оптимизмом на финансовых рынках, может передать свой позитивный заряд на наступающий год. Факторы, которые будут влиять на рубль, и курсы национальной валюты, с которыми она встретит новый год, назвал ведущий аналитик одной из финансовых компаний Марк Гойхман.