Центральный банк собирается внести изменения в критерии сомнительных операций, способных повлечь блокировку счёта. Перечень оснований для приостановки работы счетов компаний не менялся с момента их появления в 2012 году. Банк России предлагает ввести новые, а также исключить некоторые из ста ныне принятых параметров. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе регулятора.

Новый проект указания Банка России разработан в целях актуализации перечня критериев необычных операций, предусмотренный приложением к указанному нормативному акту регулятора, — объяснили NEWS.ru в Центробанке.

Работа по актуализации критериев велась ЦБ на протяжении последнего года совместно с Росфинмониторингом и преследовала цель исключить устаревшие и добавить новые схемы выявления необычных операций с учётом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг.

Стоит указать, что в обновлённый классификатор признаков подозрительных операций впервые попали транзакции, которые связаны с куплей-продажей виртуальных активов. Правда, при этом, закон о цифровых финансах, призванный регулировать эту отрасль, не принят по сей день.

Кроме того, ЦБ уберёт из списка операции с высокими комиссиями или так называемыми заградительными тарифами. Помимо этого, новыми критериями могут стать: систематическое обналичивание денег физлицами (если деньги поступают от ИП или компаний), отказ банковских клиентов от разовой операции или просьба о закрытии счёта и выдаче денежных средств вследствие возникновения вопросов со стороны кредитных организаций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Классификатор причин для блокировки обогатится также новой установкой, которая описывает ситуацию блокировки счётов компаний, которые осуществляют сделки с криптовалютой или проводят расчёты наличными за транспортные, медицинские и прочие услуги.

В пресс-службе регулятора отметили, что актуализированный перечь критериев не является исчерпывающим.

Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учётом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов, — подчеркнули в ЦБ.

Важнейшими изменениями в новых правилах блокировки счетов является внесение в них правил отнесения операций, связанных с использованием различных цифровых и IT-технологий, к сомнительным. Из-за их активного развитиея подобные методы стали все больше применяться для отмывания денег и других мошеннических действий, полагает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Плеханова Максим Марков.

Изменения в «антиотмывочное» законодательство назревали давно, так как с момента его принятия в 2012 году оно не менялось, а средства и инструменты, используемые мошенниками, постоянно меняются и совершенствуются. Поэтому и нужны изменения в законодательство, которые позволят более эффективно бороться с этими мошенниками. Готовиться изменения начали минимум год назад. Об этом заявляли и Банк России, и Росфинмониторинг, которые проводили эту работу. Максим Марков доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова

Их рассмотрение и принятие сейчас связано, на его взгляд, исключительно со сменой правительства РФ. Это событие послужило катализатором изменений и ускорения преобразований во многих сферах, в том числе в борьбе с сомнительными и подозрительными операциями. В данных новшествах не хватает завершённости и чёткости критериев определения таких операций, которые давали бы право на блокировку операций и счетов. Однако эта завершённость, увы, невозможна, так как законодательство меняется не часто, а мошеннические действия постоянно видоизменяются, заметил Марков.

Поэтому необходимо дать законодательную возможность изменения указанных критериев банками, исходя из складывающейся практики. Главное, чтобы кредитные организации использовали эту возможность рационально и без лишнего фанатизма.

Как рассказал независимый член наблюдательного совета ВТБ Валерий Петров, в последние два года участились необоснованные блокировки счетов со стороны банков, что наносит серьёзный вред как малому, так и среднему бизнесу.

Но с недавнего времени на защиту бизнеса вдруг встал Минфин. Причина проста — количество жалоб от ИП, малых и средних предприятий стало зашкаливающим. В результате взаимодействия этого ведомства с ЦБ появились все шансы упорядочить всю систему блокировки таким образом, чтобы не случалось необоснованного замораживания средств на счетах. Поскольку заморозка на несколько недель может нанести серьёзный удар по предпринимательству. Валерий Петров независимый член наблюдательного совета ВТБ независимый член наблюдательного совета ВТБ

Дело в том, объясняет Петров, что решения о блокировках часто принимались по формальным признакам по подсказке роботов, так как в ручном режиме отслеживать все операции почти невозможно. Именно по этой причине, полагает эксперт, «перегибы на местах имели место». Аналитик выразил надежду, что обновление списка блокировочных критериев резко сократит количество заморозок счетов предприятий по формальным признакам, когда «нормальные бизнес-операции классифицировались как незаконные либо подозрительные».

Независимый член наблюдательного совета Банк ВТБ отметил, что практика избыточного регулирования мешает малому и среднему бизнесу особенно на начальном этапе. Специалист напомнил, что ЦБ сегодня следует вернуться к состоянию, которое было 3-5 лет назад, когда не было такой повальной и вместе с тем бездумной блокировки счетов и операций.