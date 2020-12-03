Эльвира Набиуллина дала совет начинающим инвесторам

https://static.news.ru/photo/ff572c84-3576-11eb-ae14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях общего снижения ставок на рынке финансовые институты настойчиво предлагают сложные продукты для инвестирования, поэтому начинающим вкладчикам следует внимательно читать условия договора и быть начеку, чтобы не ошибиться с выбором. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, Банк России беспокоит тема защиты неквалифицированных инвесторов, которым предлагают воспользоваться сложными продуктами. Набиуллина добавила, что в этой роли могут оказаться не только физические лица, но также малый и средний бизнес.

Когда у вас есть сбережения, обычно их держат на депозитах. Внимательно читайте договоры. Очень внимательно относитесь, потому что эта практика предложений сложных продуктов нас очень беспокоит. И мы будем выходить с предложениями, — цитирует РИА Новости главу ЦБ, выступившую на пленарном заседании «Опоры России».

Она подчеркнула, что Банк России долго боролся за то, чтобы принять закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах. В конце июля глава государства Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц. Он начнёт действовать с 1 апреля 2022 года. Согласно документу, неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов. Они также смогут покупать включённые в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, государственные ценные бумаги РФ, паи открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов.

Ранее заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, что ближе всего к депозитам с точки зрения надёжности инвестиций находятся вложения в облигации, они имеют меньший риск снижения стоимости. При этом универсального средства, которое может полностью заменить банковские депозиты, нет, отметил эксперт.

Он рекомендует обратить внимание на комиссию, которую берут управляющие компании. Разумная комиссия за вложения в ориентированный на Россию облигационный фонд составляет не более 1% стоимости активов.

Другая стратегия, по словам специалиста, рассчитана на более квалифицированных инвесторов. Можно открыть брокерский счёт и вложить средства в большие американские инвестиционные фонды, хорошо диверсифицированные. Это может обеспечить 5–6% годовых в валюте на среднесрочном горизонте, отмечает эксперт. Примерно такую же доходность способны принести вложения в российские биржевые фонды.

Можно пытаться спекулировать акциями, покупать наугад бумаги российских или зарубежных компаний, но эта стратегия не принесёт 95% начинающих инвесторов результата, заметно превышающего банковские депозиты, отмечает экономист. Инвестиции в акции — это игра, в которой можно проиграть, предупреждает Александр Абрамов. Также рискованными, по его словам, выглядят и другие потенциальные объекты инвестиций — недвижимость, золото, биткоины. Они могут расти в цене, а могут и падать. Это касается даже золота, ведь чем лучше будет развиваться мировая экономика, тем меньше будет стоить драгметалл. Недвижимость сейчас также сложно рассматривать как инвестиционный актив, потому что рынок жилой недвижимости в России, особенно в Москве, перегрет, то есть цены завышены. Поэтому не факт, что покупка квартиры потом может принести большой доход, предупреждает эксперт.

Экономист рекомендует желающим перевести средства с банковского депозита в другие инструменты сначала вложить лишь часть денег. И уже по прошествии некоторого времени оценить, насколько подходящим оказался выбранный способ инвестиций, писал NEWS.ru.