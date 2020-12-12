Эксперты спрогнозировали рост цен на икру и красную рыбу

https://static.news.ru/photo/812b15f4-3d1f-11eb-97a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

За текущий год красная рыба выросла в цене на 30%. Некоторые специалисты связывают это со скудным уловом на Дальнем Востоке, а кто-то говорит о картельном сговоре. Так или иначе, эксперты прогнозируют ещё больший рост цен на эту продукцию к новому году.

В этом году действительно взяли лосося в два раза меньше, но я бы не сказал, что это плохо. Это обычный, нормальный вылов, если не брать предыдущие три-четыре года — тогда природа нас побаловала. Сейчас меньше лосося, но больше скумбрии. Поэтому предложение осталось на том же уровне, — сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

На Камчатке в этом году вместо запланированных 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося заготовили только 180 тысяч тонн. К примеру, в 2018 году улов там был на уровне 483 тысяч тонн. Однако, по мнению экспертов, тут оказало существенное влияние ослабление рубля, что сделало продажи рыбы на экспорт более выгодными.

Если есть возможность экспорта по цене мирового рынка — этим воспользуются. Для внутреннего рынка не продадут дешевле, здесь логика та же: либо берите, либо уйдёт за границу. Наша рыба качественная, дорогая, и за рубежом на неё стабильный спрос, — пояснил Фомин.

Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров рассказали, что раньше цены на икру были ниже из-за «фирм-прокладок», которые работали с предприятиями, использующими специальный фискальный режим — единый сельхозналог. Этот канал поставок действовал без НДС, и «серый» сегмент занимал пятую часть рынка. Однако в 2019 году ФНС начала работу по «обелению» рынка, доля продукции с НДС увеличилась, и икра подорожала. Кроме того, на рынок оказала влияние и пандемия коронавируса.

На рыбных фабриках снизился спрос. И наше добывающее предприятие испытывает проблемы с тем, чтобы разместить улов. Всё потому, что покупательная способность населения упала, — отметил председатель правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска» Анатолий Евенко.

Не исключён также и ценовой сговор производителей. Крупные предприятия не добывают больше рыбы, чтобы удерживать цены на выгодном уровне.

В «Рыбсети» прогнозируют, что к Новому году следует ждать ещё большего скачка цен на красную рыбу и икру — из-за традиционно повышенного предпраздничного спроса.

Как писал NEWS.ru, лососёвая путина этого года завершится выловом свыше 300 тысяч тонн рыбы, что позволит произвести 13–13,5 тысяч тонн красной икры, сообщил руководитель объединённой пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков. По его словам, это несильно отклоняется от среднего уровня потребления данного продукта, которое в последние годы составляло 12–16 тысяч тонн в год. При такой добыче дефицит красной икры вряд ли возможен, уверяют в ведомстве.