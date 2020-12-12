Эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили

https://static.news.ru/photo/904e3454-3c5b-11eb-b126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут в среднем вырасти на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утилизационный сбор — на 5%. По мнению экспертов, ценники на машины традиционно обновляются с начала года в связи с появлением нового модельного ряда и инфляцией.

Цены поднимутся примерно на 2-3%. С начала 2020 года рубль сильно девальвировал, все автопроизводители поднимали цены несколько раз, но девальвацию ещё не отыграли. Вполне возможно, что с нового года какие-то компании к обычному росту могут добавить 1%, — сообщил ТАСС автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Аналитик Владимир Беспалов предположил, что резкого роста цен на автомобили не ожидается, их стоимость вырастет максимум на 2%. Но к инфляции может добавиться рост ставок утильсбора — правительство планирует их индексацию с 1 января 2021 года. По мнению экспертов, это в первую очередь ударит по цене импортируемых автомобилей, доля которых на российском рынке составляет 15%.

Машины, которые производятся в России, тоже подорожают, но не так сильно. Утильсбор на них компенсируют, но не сразу: задержка составляет полгода. Если повысят утильсбор, то в январе цены могут сразу вырасти в среднем на 5%, — отметил Моржаретто.

Рост продаж новых автомобилей в 2021 году аналитики прогнозируют на уровне 3-4%.

Как писал NEWS.ru, Минпромторг планирует в будущем году выделить не менее 12,7 млрд рублей на программы по льготному приобретению автомобилей. В частности, на программу льготного автокредитования планируется направить порядка 9 млрд рублей, что позволит реализовать около 90 тысяч автомобилей, а на программу льготного лизинга — 3,8 млрд рублей, это примерно 7,6 тысячи автомобилей. Начальник департамента автопрома Минпромторга Денис Пак подчеркнул, что указанный объём выделенных средств — отправная точка, общий объём финансирования программ может быть увеличен.

В России существуют две государственные программы по льготному автокредитованию — это «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Весной 2020 года правительство расширило действие программ на семьи с одним и более несовершеннолетним ребёнком, а также на работников государственных медучреждений.