Эксперты рассказали, кого из россиян ждут повышенные выплаты

https://static.news.ru/photo/ecbddf14-642e-11eb-b3c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, как пересчитывался размер федеральных пособий для некоторых категории россиян. По его словам, инфляция за 2020 год выросла до 4,9%, поэтому с 1 февраля нынешнего года коэффициент индексации выплат составит 1,049.

Пособия увеличатся для семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев труда РФ, а также в ряде случаев и для отдельных граждан, отметил Редин в беседе с агентством ПРАЙМ.

В частности, единовременное пособие при рождении ребенка выросло с 18 004 рублей до 18 886 рублей. На названный коэффициент увеличится и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, россиянам повысят больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям.

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский уточнил, что наибольший рост пособия ждёт граждан, которые являются обладателями наград и высоких званий.

Грядущие изменения затронут ещё и тех, кто отказался от получения льгот в пользу денежной компенсации, — пояснил юрист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что размер социальных выплат от Пенсионного фонда России (ПФР) увеличился на 4,9%. Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), выросшую на 4,9%, получают 14,7 млн россиян с правом на федеральные льготы. Индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг. В феврале его стоимость увеличится до 1211 рублей 66 копеек в месяц.