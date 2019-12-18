https://static.news.ru/photo/31692606-8b68-44ec-963c-b3a22fd50c0a_660.jpg Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Курс доллара в 2020 году будет умеренно понижаться. Такой прогноз обнародовали аналитики нескольких зарубежных инвестиционных банков, финансовых холдингов и инвестиционных компаний.

Среди них — Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase, а также BlackRock. Их эксперты в качестве причин падения курса американской валюты называют снижение опасений по поводу темпов глобального экономического роста, интерес инвесторов к рискованным активам, а также действия Федеральной резервной системы США, которая, скорее всего, будет удерживать ставки на нынешнем уровне или опускать их ещё ниже.

Консенсус-прогноз, основанный на данных аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара, пишет Financial Times .

Среди потенциально привлекательных валют эксперты называют канадский и новозеландский доллары, а также фунт стерлингов.

Как писал NEWS.ru, правительство Аргентины хочет ввести налог на некоторые финансовые операции, которые совершаются в иностранной валюте. Соответствующий законопроект уже внесён в национальный конгресс.