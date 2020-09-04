Эксперты поддержали пересмотр расчёта прожиточного минимума

https://static.news.ru/photo/e672a46a-eebc-11ea-875c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве РФ сейчас обсуждают возможность введения запрета субъектам РФ снижать региональный прожиточный минимум даже в случае удешевления потребительской корзины. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает это решение и считает, что в этом вопросе основное внимание нужно уделить составу этой корзины.

Современный показатель является именно минимумом, поэтому потребительскую корзину необходимо актуализировать и сделать соответствующей реальным запросам граждан России, — цитирует «Экономика сегодня» Нилова.

Депутат полагает, что в правительстве не продлят «текущую корзину» на следующий год, а установят новую.

Эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников отметил, что эффект данного решения станет дисциплинирующим с точки зрения финансовой политики региональных властей. По его словам, в течение двух лет в России будет происходить жёсткая бюджетная консолидация.

Одним из смыслов бюджетной консолидации является запрет на сокращение защищённых расходов. В эту категорию входит всё, что является производным от прожиточного минимума, — пояснил изданию Масленников.

Экономист считает, что регионам дали сигнал умерить аппетиты по поводу трансфертов из федерального бюджета, связанным в том числе с социальными расходами.

Как писал NEWS.ru, в правительстве обсуждаются вопросы корректировки методики расчёта прожиточного минимума (ПМ). Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом регионе. Пересмотр подходов к определению величины ПМ и МРОТ будет происходить раз в пять лет. Методики определения ПМ критиковал в том числе президент РФ Владимир Путин. В частности, в январе 2020 года глава государства заявил, что нужно пересмотреть структуру потребительской корзины и увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы и мяса. Затем он выступил с поправкой в Конституцию о том, что МРОТ не может быть меньше величины прожиточного минимума.