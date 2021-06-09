В руках 500 «сверхбогатых» россиян сосредоточилось 40% всех активов страны

https://static.news.ru/photo/f5e316e2-c9ad-11eb-87c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 500 «сверхбогатых» граждан РФ владеют 40% всех финансовых активов россиян — $640 млрд. При этом во время пандемии их состояние значительно увеличилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой $640 млрд, — говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что доля самых состоятельных граждан (с активами более $100 млн) в России аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%).

Общий объём частного благосостояния россиян в 2020 году оценили в $4,1 трлн. Из них $1,6 трлн приходится на финансовые активы, остальное — на недвижимость, землю и материальные ценности. По прогнозу BCG, к 2025 году совокупные активы россиян вырастут до $5,4 трлн.

По оценкам банка Credit Suisse, в 2020 году в руках 1% самого богатого населения России было сосредоточено 57% общего финансового благосостояния страны, что является самым выдающимся показателем среди ключевых стран (в среднем в мире — 44%).

Управляющий директор и партнёр BCG в Москве Сергей Ишков сообщил, что в России уже сейчас насчитывается 57 тысяч долларовых миллионеров, а через пять лет при нынешних тенденциях их будет более 75 тысяч.

Ранее Forbes составил список самых прибыльных российских компаний по результатам 2020 года на основании их отчётности. Первое место в рейтинге из 30 компаний занял «Сургутнефтегаз», сместив с этой позиции «Газпром», который был лидером в 2019 году. Тогда его чистая прибыль составила 1,3 трлн рублей. По итогам пандемийного 2020 года «Газпром» переместился на пятое место (162,4 млрд рублей) из-за падения цен на газ. «Сургутнефтегаз» при этом заработал 743 млрд рублей.

На втором месте — «Норильский никель» с прибылью в 264 млрд рублей. Это на 29% меньше, чем в 2019 году. Замыкает тройку лидеров «Роснефть» (181 млрд рублей). За год прибыль компании сократилась более чем вчетверо из-за падения цен на нефть и ограничений по сделке ОПЕК+.