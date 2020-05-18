Эксперты назвали профессии с выросшими зарплатами во время пандемии

https://static.news.ru/photo/bb2fdd8a-990e-11ea-b447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заработные платы представителей ряда профессий на фоне пандемии коронавирусной инфекции выросли, следует из данных портала Headhunter.

Например, упаковщики по сравнению с февралём 2020 года стали зарабатывать вдвое больше — до 62 тысяч рублей. А месячный доход поваров вырос на 90%, до 68,4 тысячи. Также резко подскочил уровень зарплат у российских разнорабочих — 51,7 тысячи рублей, или на 60% больше.

После введения ограничений улучшилось финансовое положение грузчиков, слесарей и комплектовщиков. Кроме того, по этим профессиям заметно выросло число вакансий.

Отмечается, что зарплаты многих врачей, напротив, во время пандемии упали. Так, врачам-хирургам в апреле предлагали в среднем 37 тысяч рублей — на 26% меньше, чем в феврале. Аналогичные показатели падения продемонстрировали зарплаты медсестёр — до 26,4 тысячи, фельдшерам же теперь предлагают на 38% меньше — 21,9 тысячи рублей, передают «Известия».

Как ранее писал NEWS.ru, в 85 регионах России более половины из 1,9 тысячи предпринимателей назвали основной трудностью в условиях распространения коронавируса невозможность выплаты сотрудникам зарплаты. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.