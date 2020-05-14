Экономист спрогнозировал рост скидок на продукты в российских магазинах

https://static.news.ru/photo/9e5dd146-9646-11ea-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После ажиотажного спроса на продукты питания в начале пандемии коронавируса, покупательская активность заметно снизилась, что вынудит ретейлеров продавать товар с существенными скидками, считает эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Чередниченко.

Данные Росстата уже свидетельствуют о замедлении подорожания основных продуктов из потребительской корзины россиян. Так, гречка подорожала на 1,3% с 7 по 12 мая, а в конце апреля рост её цены составил 2,6% за неделю. Аналогичным образом развивается ситуация с ценами на рис, картофель, лук, а сахар даже подешевел на 0,2%, передаёт РИА Новости.

Колебания ещё возможны, но мы «вышли на плато» по индексу потребительских цен (ИПЦ). Резкое снижение спроса на продукты снова вынудит продуктовый ритейл перейти к дисконт-программам, — прокомментировал тенденцию Чередниченко.

Как писал NEWS.ru ранее, по данным Росстата, с 7 по 12 мая инфляция в России оказалась нулевой. С начала мая потребительские цены на продовольственные и непродовольственные товары в стране выросли на 0,1%, а с начала года — на 2,2%.