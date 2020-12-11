Эксперт рассказал, почему россияне теряют интерес к банковским вкладам

https://static.news.ru/photo/1799f982-3c4a-11eb-bf59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Темпы роста вкладов физлиц в банки продолжают снижаться, в октябре они замедлились до минимума за последние два года, при этом отток средств с банковских вкладов растёт. Финансист Михаил Дорофеев объяснил, с чем связано это явление и как так вышло, что за год банки лишились около $8,5 млрд вкладов граждан.

По словам эксперта, отток средств с депозитов напрямую связан с их низкой прибыльностью. Так, по словам финансиста, в марте 2020 года жители России начали забирать из банков валютные вклады.

Уже начиная с марта у вкладчиков появилась возможность «зафиксировать» прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в разы выше фактически обнулившихся процентных ставок, чем они начали активно пользоваться, — приводит слова Дорофеева РИА Новости.

Позже, когда Банк России летом дважды понизил ключевую ставку, россияне стали постепенно забирать в том числе и рублёвые вклады, так как процентные ставки по вкладам в районе 4,25% с трудом покрывали темпы инфляции, а иногда доходность по вкладам была вообще отрицательной с учётом роста цен.

Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банков (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась ещё ниже — до 4,33%, однако уменьшение профицита ликвидности в банковском секторе привело к её небольшому росту, — отмечает эксперт.

По его словам, такая тенденция привела к тому, что россияне стали больше интересоваться другими инструментами вложения средств, в том числе в недвижимость или фондовые рынки.

Дорофеев уверен, что низкие процентные ставки в банках сохранятся, по меньшей мере, до конца 2021 года и, возможно, стоит ждать от кредитных организаций предложений по различным комбинированным продуктам, которые будут давать большую доходность, чем обычные депозитные счета.

Ранее NEWS.ru писал, что количество граждан, пользующихся услугами брокеров, за год удвоилось и достигло нового максимума — 7,6 млн человек. На конец третьего квартала объём средств на брокерском обслуживании превысил 12,7 трлн рублей против 10 трлн рублей годом ранее.