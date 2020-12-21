Эксперт рассказал о возможных ограничениях на снятие наличных

https://static.news.ru/photo/495c8a42-431c-11eb-a773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что лимиты на снятие наличных устанавливаются банками в рамках тарифного плана, по которому обслуживается карта. По его словам, чем её статус выше, тем больше денег можно снять за раз.

Ограничение суммы снятие наличных — это строго показатель взаимоотношений между банком и клиентом. Ограничения ставятся и на беспроцентное снятие в банкоматах других банков, и они также зависят от статуса клиента, — отметил Кричевский в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что за отдельную комиссию по просьбе клиента лимит может быть увеличен.

Верным и логичным назвал Кричевский предложение Банка России по ограничению суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов.

Есть вероятность, что в небольших городах и поселениях, на которые распространяется такая услуга, магазины могут превратиться в банкоматы с «каруселями» из людей, за небольшой процент снимающих деньги для какой-либо организации или физлица, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что все другие ограничения на снятие наличных налагаются лишь в случае запроса со стороны государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 10 января 2021 года в силу вступают поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Документ облегчит жизнь легальному бизнесу, устранит лазейки для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей.