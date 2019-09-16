https://static.news.ru/photo/66ddecae-d852-11e9-a1bd-fa163e074e61_660.jpg Юрий Воронин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чем меньше к финансовым омбудсменам поступает обращений, тем выше уровень эффективности работы института финансовой помощи. Об этом в разговоре с журналистами News.ru рассказал главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин.

Он отметил, что высокий уровень эффективности не может зависеть от большого количества обращений. Принимаемые омбудсменами решения, по словам Воронина, должны быть неотвратимы и понятны для страховщиков. Они, в свою очередь, обязаны понимать, что лучше не доводить тот или иной вопрос до уполномоченного, принимая решение по нему на претензионной стадии.

Поэтому ратовать за какой-то рост и радоваться, что обращения растут, потому что нас так признают и уважают, я бы не стал, — говорит Воронин в интервью News.ru.

Эксперт подчёркивает: в настоящее время доля обращений, принимаемых к рассмотрению, продолжает увеличиваться.

Если в июне и июле этот показатель составлял 5% и 23% соответственно, то в августе он резко увеличился и достиг 38,8%. То есть это 5154 обращения, — сообщает главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг.

Кроме того, отмечает эксперт, растёт уровень правильности в подаче заявлений финансовому омбудсмену. Это, как заявляет Воронин, связано с грамотно проводимой активной разъяснительной работой.