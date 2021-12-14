Эксперт рассказал о пользе слабого рубля

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В России с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021-го воспользовались услугой 6 тысяч россиян. Об этом рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он добавил, что общая сумма готовых к списанию долгов составляет более 2 млрд рублей, сообщают «Известия».

Пока от обязательств на 1,23 млрд рублей освободились более 3,5 тысячи человек, а по оставшимся заявлениям ещё не прошёл шестимесячный срок, по истечении которого их долги также будут списаны, —...