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Эксперт рассказал о пользе слабого рубля

Аналитик Васильев объяснил, почему России не выгоден крепкий рубль
02:01, 15 декабря 2021
Эксперт рассказал о пользе слабого рубля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что слабый рубль делает товары из России на мировом рынке дешевле, а значит, привлекательнее. В такой ситуации сильный рубль невыгоден, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул: когда рубль сильно укрепляется, начинают падать доходы бюджета. Из-за этого России приходится сокращать расходы, в том числе и социальные выплаты.

Другим негативным фактором укрепления рубля может стать избыточный приток в Россию спекулятивного капитала, который повысит волатильность валютного рынка, считает Васильев.

Ранее стало известно, что предпосылок для обвала рубля под Новый год не наблюдается, рассказал директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. По мнению эксперта, чтобы вышел неприятный сюрприз, должно произойти потрясение уровня пандемии и падения цен нефтяных фьючерсов ниже нуля, однако это крайне редкое явление.

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