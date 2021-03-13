Эксперт рассказал, когда списание долга по кредиту не должно радовать

https://static.news.ru/photo/56f7051a-8516-11eb-8182-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов заявил, что россияне, пренебрегая погашением маленького остатка долга, создают себе головную боль.

По его словам, банк может и не потребовать у заёмщика погашения «символической» суммы задолженности, однако станет начислять внушительных размеров штрафы, пени и неустойки.

В договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге это может превратить 50 рублей в 1000 через год, а то и более, — отметил Ферапонтов в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что ситуация, когда банк по какой-то причине списал долг, будет иметь негативные последствия — информация о задолженности останется в кредитной истории клиента. Даже если непогашенный кредит мал и «прощён», его наличие в будущем повлияет на выдачу займов.

Просрочка, забывчивость, наличие «списанной» задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются «стоп-сигналами» при выдаче кредита потенциальному заёмщику, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число россиян с просроченными потребительскими кредитами в 2021 году может вырасти ещё на 6%, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Таким образом, число должников достигнет 5,8 млн человек. По словам Мехтиева, 2020 год оказался достаточно тяжёлым для многих заёмщиков.