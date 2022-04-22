Эксперт рассказал, когда рубль перестанет укрепляться

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что причиной серьёзного укрепления рубля является резкий рост предложения долларов и евро на рынке. Уже на следующей неделе ситуация вокруг рубля изменится, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экспортёры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублёвую ликвидность, которая в понедельник пойдёт на выплату налогов, в частности НДПИ, — объяснил Зварич.

Он добавил, что на фоне падения импорта в настоящее время спрос на валюту остаётся невысоким, отсюда и падение котировок доллара и евро к рублю. Однако поддержка отечественной валюты со стороны экспортёров ослабнет уже на следующей неделе — пройдёт пик налоговых выплат, но сохранится смягчение валютного регулирования.

Ранее стало известно, что ЦБ 29 апреля может снизить ключевую ставку до 15%, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, к концу 2022 года регулятор может опустить ключевую ставку до 12–13%. Он также отметил, что эксперты ВТБ ожидают роста инфляции в годовом выражении до 22% и не исключают, что рубль укрепит свои позиции.