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Эксперт рассказал, когда ожидать нового витка инфляции

Эксперт Переславский: новая волна подорожания товаров в РФ возможна в феврале
06:01, 28 декабря 2021
Эксперт рассказал, когда ожидать нового витка инфляции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что в первом квартале 2022 года инфляция останется на высоком уровне. По его словам, об этом можно говорить уверенно из-за эффекта низкой базы, а новая волна удорожания товаров может начаться в феврале, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил, что первые пять месяцев 2021 года цены росли плавно, едва добравшись до 6%. В феврале в Россию прибудут товары, контракты по которым заключались по новым ценам. Также надо учитывать индексацию тарифов, акцизы на табак и алкоголь, маркировку, рост цен на строительные и ремонтные работы.

Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе восьми процентов, — считает Переславский.

Он добавил, что нет объективных причин для того, чтобы инфляция осталась в границах обещанных Центробанком 4%. Эксперт допустил, что по итогам года инфляция может оказаться в районе 6%, но для этого должна сходить на нет пандемия коронавируса. В противном случае, по мнению Переславского, показатель может превысить 12%, учитывая политическую напряжённость.

Ранее стало известно, что инфляция в России по итогам 2021 года превысит 8%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, это значительно больше цели Центробанка в 4%. Набиуллина также отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке. В течение года дорожали автомобили и стройматериалы.

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