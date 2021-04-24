Эксперт рассказал, когда доллар достигнет 100 рублей

https://static.news.ru/photo/3d0ce1f6-a578-11eb-8184-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация, когда американский доллар станет стоить 100 рублей, выглядит вполне вероятной, однако для этого должно совпасть сразу несколько условий, заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эти факторы — реальный вооружённый конфликт в Донбассе, максимально жёсткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков, — указал Кричевский.

По его мнению, даже совпадение двух факторов будет стоить рублю 10% стоимости. Совпадение же трёх факторов возможно уже осенью 2021 года, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что экономист рассказал, когда курс доллара достигнет 100 рублей. Скачок доллара на треть от текущей его цены возможен в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. По его словам, стоимость американской национальной валюты так и продолжит расти в силу специфики российской экономики.