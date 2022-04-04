Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 80 рублей

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что курс доллара может опуститься до 80 рублей. По его словам, такое возможно, тем более, что рублю для этого надо укрепиться лишь на 3-4%, сообщает агентство ПРАЙМ.

С учётом низкой ликвидности российского валютного рынка подобное движение вполне вероятно. Однако на текущих уровнях рубль был в конце февраля ещё до объявления жёстких антироссийских санкций, — отметил Бабин.

Эксперт добавил, что дисконт в рубле в настоящее время не совсем отражает сложившиеся санкционные и экономические риски, даже учитывая рост сырьевых цен и некоторые успехи в переговорах между Россией и Украиной.

Бабин считает, что перспективы мировой экономики ухудшаются, поскольку сокращается её рост, а инфляция растёт. При глобальном кризисе, рухнут все рынки, в том числе и рубль, подчеркнул Бабин.

Ранее стало известно, что экономист Александр Разуваев рассказал о том, каким будет курс доллара в России в ближайшее время. По его мнению, до 60 рублей валюта не дойдёт, так как в этом случае уже могут возникнуть проблемы у бюджета. 1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля.