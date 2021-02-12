Эксперт рассказал, как узнать о наличии чужих кредитов

https://static.news.ru/photo/1f040f9e-6d89-11eb-a1e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил, что в банки всё чаще поступают жалобы от россиян о том, что на них «висят» кредиты, которых они не брали.

По его словам, убедиться в отсутствии такой проблемы человек может, обратившись с запросом в бюро кредитных историй (БКИ). Закон даёт россиянину право раз в год бесплатно взять выписку из БКИ, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Если вы получили выписку и увидели там чужой кредит, вам следует сразу же обратиться в полицию, чтобы зафиксировать обращение, вызванное противоправными действиями в отношении вашей персоны, — пояснил Рогачевский.

Затем он рекомендует разослать письма-уведомления кредиторам и обратиться в суд. Для чего потребуются копия заявления из полиции, копии писем-уведомлений в банки и их ответы.

По мнению эксперта, такой порядок действий поможет не только избавиться от чужого кредита, но и вычеркнуть своё имя из записей БКИ. В бюро после получения выписки решения суда, вычистят кредитную историю, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свой кредитный рейтинг можно узнать бесплатно, рассказал заместитель директора департамента анализа розничных рисков одного из российских банков Виталий Украинский. По его словам, простым способом проверить, как банк оценивает вашу платёжеспособность в качестве заёмщика, является обращение через портал «Госуслуги».