Эксперт рассказал, как увеличить пенсии работающим пенсионерам

Существует теоретическая возможность для пенсионеров работать и получать индексацию пенсии, рассказал агентству ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, на данный момент размеры пенсионных выплат и индексации зависят от региона и таких показателей, как стаж и накопленные пенсионные баллы. При этом индексация осуществляется не всей выплаты, а только части, и она касается только неработающих пенсионеров. Чтобы получить повышение её, можно уволиться, а затем снова вернуться на работу.

По словам специалиста, пенсия по старости делится на две части — страховую и накопительную. При этом первая делится на фиксированную часть, гарантированную государством, и страховую, которая зависит от пенсионных баллов, набранных за время работы.

Фиксированная часть пенсии не индексируется с 2016 года и составляет 6044 рублей 48 копеек. К ней положены доплаты после достижения пенсионером 80-летнего возраста, при наличии инвалидности I группы, иждивенцев, стажа работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему, а также стажа работы в селе, — рассказал эксперт.

С 2016 года прекращена индексация и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Так, стоимость одного балла ИПК составляет около 100 рублей, при этом один год трудового стажа может принести не более 3 баллов.

Соответственно, вариативная часть пенсии имеет весомое значение при очень большом официальном стаже работы. В максимально выгодной ситуации оказываются отставные военные и ряд категорий госслужащих.

Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако при выходе на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать, — отметил специалист.

Но это хорошо в теории, а на практике подобный способ сложно осуществить.

Одно из основных препятствий — пенсионеру крайне сложно, если вообще возможно, устроиться на работу, а устроиться на неё официально и ещё с большой зарплатой — невероятное везение, — заключил Гиринский.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что ПФР поможет россиянам перейти на самый выгодный для них вид пенсии. Теперь сотрудники ПФР сами меняют вид пенсионной выплаты, если это её увеличивает. Так, россияне могут получать пенсию либо по инвалидности, либо по старости, либо по потере кормильца.