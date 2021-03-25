Эксперт рассказал, как создать финансовую «подушку безопасности»

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Финансовая «подушка безопасности» позволяет чувствовать себя увереннее в непредвиденной ситуации. Оптимальным будет запас средств на полгода. Финансовый консультант Денис Ушаков рассказал, как их накопить.

По его словам, первым делом необходимо оценить свои траты и определить, какие являются обязательными, а от каких в критической ситуации можно отказаться. К первым относятся расходы на коммунальные услуги, питание погашение кредитов, мобильную связь и Интернет. В число вторых могут входить, например, траты на рестораны или развлечения.

Далее финансист рекомендует для формирования «подушки безопасности начать откладывать каждый месяц по 10% от своего дохода. Впрочем, если такая сумма покажется слишком большой, можно начать и с 5%.

Кроме того, можно открыть в банке самый простой расчётный счёт. Даже если процентная ставка по нему будет минимальной.

Здесь доходность — не главное. Главное — именно начать откладывать какие-то деньги, чтобы они копились, — пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Финансист также отметил, что многие банки предлагают дебетовые карты, по которым начисляется определенный процент. Однако для его получения клиенту необходимо выполнить определённые условия. Например, тратить в месяц какую-то установленную сумму. Процент начисляется на остаток по счёту.

Здесь необходимо быть осторожным, поскольку ради получения кешбэка можно незаметно для себя потратить гораздо больше, чем планировалось, пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что приумножить свои накопления можно путём вложения средств в разнообразные облигации федерального займа. Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин отметил, что эти ценные бумаги надёжные, поскольку их эмитентом является правительство. Доходность по ним обычно выше, чем по банковским депозитам.