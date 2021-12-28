Эксперт рассказал, как лучше забирать пенсионные накопления

Аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис заявил, что накопительная пенсия в ряде случаев может быть выплачена единовременно. Можно пожизненно раз в месяц получать накопительную пенсию, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

В этом случае важным условием является то, что сумма рассчитанной ежемесячной выплаты должна составлять не менее 5% суммы всей пенсии, пояснил Биезбардис.

Он добавил, что, если сумма не превышает 5%, её можно получить сразу в полном объёме. Если россиянин намерен получить все деньги единовременной выплатой, а расчёт немного превышает 5%, ему лучше отложить обращение за выплатами на 2022 год.

Причина в предстоящей новогодней индексации страховой пенсии. Это значит, что требуемое соотношение может измениться, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России проведёт на Московской Бирже отбор заявок банков по размещению в депозиты 183 млрд рублей резерва по обязательному пенсионному страхованию. Средства хотят разместить на полгода по минимальной ставке 9,1% годовых.