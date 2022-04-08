Эксперт рассказал, как Европа может укрепить рубль

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что новые санкции ЕС не оказывают сильного влияния на курс рубля. Однако он может укрепиться, если в Европе согласятся платить за газ в рублях, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Укрепление рубля происходит не потому, что страны ЕС не могут договориться о новых санкциях, а потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортёрами, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса, — пояснил Алиев.

Он добавил, что укрепление рубля может быть тем сильнее, чем больше стран согласится с предложением Москвы об оплате в её национальной валюте. В настоящее время известно только о таком намерении Венгрии.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил: равновесным курсом доллара к рублю будет 74 рубля за доллар. Эксперт назвал такой курс выгодным для Минфина. Рубль в настоящее время укрепляется из-за предложения валюты, которое превышает спрос, пояснил он.