Эксперт расказал о преимуществе пластиковых карт перед цифровыми

https://static.news.ru/photo/19037cc0-4056-11eb-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк в 2023 году планирует эмитировать до 50% всех карт исключительно в цифровом формате. Аналогичные планы имеются у ВТБ, который намерен через три года увеличить долю цифровых карт до 40% с нынешних 5%.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов в беседе с РИА Новости отметил , что уход от пластиковых карт является эволюционным шагом, однако в ближайшем будущем они точно не исчезнут.

Я не думаю, что «пластик» полностью исчезнет в ближайшие несколько лет, поскольку это всё-таки единственный технологически нейтральный инструмент. Им можно воспользоваться даже если разрядился смартфон — как запасной альтернативой, — указал эксперт.

Достов напомнил, что изначально цифровые карты были нишевым продуктом, который использовался для платежей в Интернете. В настоящее время уже четверть держателей карт в России используют смартфон для оплаты всех товаров и услуг — РФ один из мировых лидеров по этому показателю.

Эксперт предположил, что с распространением сервисов по использованию биометрии для оплаты на кассах магазинов физические карты могут выйти из оборота.

Ранее NEWS.ru писал, что объём наличных средств, находящихся в обращении россиян, в ноябре 2020 года впервые с начала пандемии сократился. С начала года оборот увеличивался из-за панических настроений в обществе.

Кроме того, Россия вошла в пятёрку лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. Страна лидирует по числу платёжных операций с помощью пластиковых карт, интегрированных в мобильные устройства.