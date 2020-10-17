Эксперт предупредил о повышенных рисках лишиться квартиры для ипотечников

Льготные ипотечные программы в условиях нестабильной экономической ситуации из-за пандемии могут привести к тому, что многие россияне потеряют свои квартиры в попытках расплатиться с банками, считает экономист Константин Юрченко.
Он напомнил, что при задержках выплат по кредиту банк может отнять заложенную квартиру заёмщика,
Центробанк обращался к коммерческим банкам с рекомендацией, а не с указанием проявить максимум лояльности. Но тем не менее всё в руках коммерческих банков, и при всём своём желании эта коммерческая структура не может просто взять и простить неуплату, — отмечает эксперт.
В то же время, отмечает Юрченко, из-за снижения ипотечных ставок выросло количество кредитов, а их качество значительно снизилось, что сказалось на лояльности банков к клиентам и готовности обсуждать вопросы реструктуризации.
Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля 2020 года. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.
Ранее NEWS.ru писал, что Минфин внёс в кабмин документ о продлении льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.