Эксперт предупредил, чем может обернуться оформление пенсий в банках

https://static.news.ru/photo/1310e120-3af9-11eb-aef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Услуга по оформлению пенсий в банках может усилить монополию отдельных игроков рынка, так как это привлечёт к ним дополнительных клиентов, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. При этом дополнительная нагрузка на работе банков, по его мнению, никак не скажется.

Я не вижу, что это обуза для банков. Те, кто не сможет, не будут обслуживать. Единственное, чтобы не получилось, что эта прерогатива будет доступна только тем, кто сегодня и так имеет монопольное положение, а через это они захватят под себя ещё больший сегмент рынка, — заявил телеканалу «360» Тосунян.

Он отметил, что по технической стороне вопроса проблем у финансовых учреждений возникнуть не должно, так как банки выполняют и более сложные задачи. Однако, по его словам, остаётся вопрос по нормативно-правовой базе — процедура оформления пока непонятна и до конца не расшифрована.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ подготовило поправки, которые позволят получать ряд услуг, в том числе по оформлению пенсии, в уполномоченных банках. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, сказал он.