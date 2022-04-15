Экономист предрёк снижение цен на ряд товаров в России в ближайшее время

Цены на ряд товаров стабилизируются в ближайшее время, такой прогноз URA.ru дал финансовый аналитик Виталий Кулагин. По его мнению, в первую очередь снизятся цены на товары из Китая.

Эксперт отметил, что за последнюю неделю инфляция составляет 0,6%, в отличие от показателей в 2,2—2,3%, которые наблюдались полтора месяца назад. Он подчеркнул, что производители значительно подняли цены на ряд товаров, ввиду чего россияне стали экономить и перестали покупать бытовую технику. Сейчас же, магазины вынуждены эти цены снижать.

На волне паники производители чрезмерно подняли цены: на 30-35%. Но люди стали экономить на бытовой технике, по таким ценам продукцию никто не покупает. Поэтому цены начали снижать, — сказал Кулагин.

Однако, некоторые товары, по мнению финансового аналитика, наоборот подорожают. К ним он отнёс сезонные товары, которые Россия импортирует из Турции и Египта во время отсутствия собственного урожая.

Европейские и американские товары тоже будут дорожать, так как очень дорого завозить их в обход Европы: через Турцию или Казахстан, — добавил эксперт.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич считает, что для стабилизации цен понадобится около трёх лет. Это, считает он, связано с инфляцией в других странах, особенно с высокой инфляцией в США.

Стабилизацию цен не стоит ждать раньше, чем через три года. Такова длина регуляторного сценария<...>Рост цен на товары за границей неизбежно приведет и к росту цен у нас. Это нормальное явление, — сказал Кривелевич.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил, что пандемия коронавируса и санкции в отношении России нарушили цепочки поставок в страну ряда товаров из-за рубежа. Это способствовало росту цен, в том числе на продукты питания. Предполагается, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15–20%.