Эксперт посоветовал отказаться от перевода долларов в другую валюту

https://static.news.ru/photo/8584aff0-3434-11eb-841d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что без веских причин переводить доллары в рубли или другую валюту не стоит. По его словам, тренд на укрепление некоторых валют по отношению к доллару может измениться.

Безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару. Это объясняется тем, что в Швеции не были введены жёсткие противовирусные ограничения, что причиняло меньший вред экономике страны, — отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Также резкий рывок вверх совершил китайский юань, импульс которому придали новости о лидерстве Джо Байдена в президентской гонке в США. На предположениях, что Байден окажется менее жёстким лидером по отношению к Китаю, юань в ноябре вырос к доллару почти на 2%, а с начала года — примерно на 6%, указал Бабин.

Он, однако, предположил, что наблюдающееся в последние шесть месяцев снижение доллара носит спекулятивный характер. И добавил, что заметен рост спроса на рисковые активы в ожидании скорого начала массовой вакцинации от коронавируса. Это должно подбодрить экономику.

На дальнем же горизонте доллар имеет значительно больше шансов на укрепление, тогда как рубль всё ещё переоценён к нефти. Настроения рынка могут измениться, поэтому менять доллары рискованно, тем более что можно много потерять на конвертации, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единственная возможность для укрепления рубля будет к концу декабря. Такое мнение высказал финансовый аналитик Степан Демура. По словам эксперта, важным фактором будет долларовая ликвидность, которая пока на рынках присутствует. Однако есть серьёзные проблемы, которые на горизонте полутора месяцев начнут оказывать влияние на уменьшение долларовой ликвидности, отметил эксперт.