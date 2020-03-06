https://static.news.ru/photo/28954ab0-5fab-11ea-bea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый эксперт, создатель клуба iTLEADERS Егор Клопенко прокомментировал снижение индексов на торгах на Московской бирже.

По его словам, шансов отыграть потери в краткосрочной перспективе «практически нет». Это связано с тем, что западные инвесторы выходят из рисковых активов, что будет продолжаться пока мировая экономика не продолжит свой рост.

В плюс к этому две главные инвестидеи Московской биржи прошлого года очевидно потеряли свою актуальность — это и «Газпром» с его междусобойчиком и Сбербанк с предстоящей продажей, а новых идей так и не появилось, — рассказал Клопенко в беседе с NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Московская биржа намерена в течение трёх лет консолидировать 100% акций компании BierbaumPro AG, которая стала разработчиком платформы по торговле валютой NTPro. Об этом сообщал NEWS.ru.