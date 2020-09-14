Эксперт объяснил, почему не всем можно перевести деньги по номеру телефона

https://static.news.ru/photo/f91d8dd8-f70d-11ea-a3a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Услуга перевода денег с карты на карту по телефонному номеру получателя оказалась недоступной для некоторых пользователей. Решить проблему можно, изменив настройки банковских приложений, рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Для осуществления мгновенных платежей, по номеру телефона или оплаты услуг через QR-код, необходимо подключение к Системе быстрых платежей, передаёт РИА Новости.

Чтобы отправить перевод по СБП, эта услуга должна быть подключена и у отправителя, и у получателя. Если получатель в СБП не зарегистрирован, то отправитель просто не сможет совершить перевод, — пояснил эксперт.

Как правило, дать согласие на подключение СБП можно в самом банковском приложении. Некоторые банки сами предлагают клиенту подключиться к системе, а некоторые не уведомляют о такой возможности. В этом случае, необходимо открыть пункт «настройки» мобильного приложения банка, найти там раздел СБП и проставить галочки в пунктах о согласии клиента на перевод и получение средств через СБП.

Переводы через СБП довольно прямолинейны, какие-то ошибки маловероятны. Чтобы избежать ошибочных переводов, система перед подтверждением покажет имя и первую букву фамилии получателя. Проверить эти данные крайне важно — переводы в СБП мгновенны, отозвать их невозможно, придется договариваться с получателем, — предупредил Достов.

При переводе стоит обращать внимание на пометку о комиссии. Переводы на сумму до ста тысяч рублей в месяц бесплатны, но банки не обязаны уведомлять о достижении этого лимита. Тем не менее, по закону, размер комиссии клиент может узнать до того, как он совершил перевод.

Как писал NEWS.ru ранее, Центральный банк выявил ещё один способ хищения средств со счетов клиентов банков. Мошенники нашли уязвимость в Системе быстрых платежей, благодаря чему смогли получить данные счетов россиян и доступ к их сбережениям.