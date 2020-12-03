Эксперт объяснил, когда банк может отказать в возврате вклада

https://static.news.ru/photo/91234e36-35d1-11eb-b5c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал об исключениях из правил, которые обязывают банк вернуть вклад и проценты по нему по требованию клиента, согласно прописанным в депозитном договоре условиям.

По его словам, финансовая организация может отказать в выдаче средств в некоторых случаях.

Самый частый пример, когда банк не возвращает деньги вкладчику: если на счёт клиента государственными органами (общим судом, судьёй, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора) был наложен арест, — цитирует Сигала агентство ПРАЙМ.

Другой причиной может быть нарушение условий договора самим вкладчиком. Соглашение может ограничивать срок полного снятия суммы вклада — сделать это можно лишь спустя определённое время, а при досрочном закрытии налагаются санкции. Такая ситуация возникает, когда клиент невнимательно читает договор.

Сигал рекомендует предупреждать об операции за несколько дней, подав письменное заявление. После его получения банк обязан вернуть деньги в течение семи дней.

Ещё в одном случае банк может отказать в выдаче средств — если были допущены ошибки, когда оформлялся договор. Решить проблему можно через суд. Сейчас в таких случаях суды всё чаще поддерживают клиентов, подчеркнул Сигал.

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