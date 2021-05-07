Эксперт объяснил, как теряют деньги в солидных банках

https://static.news.ru/photo/69b7345a-af8b-11eb-905f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обычные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 млн рублей, и если что-то случится даже с самым надёжным банком, больше вкладчику не выплатят. Об этом заявил специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян, сообщает ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул , что правило касается даже ситуации, когда у человека несколько счетов в банке.

Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и ещё 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдёт, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом, вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона, — пояснил Григорян.

Он добавил, что в ряде случаев страховому возмещению подлежат суммы до 10 млн рублей. Речь идёт о продаже недвижимости, наследстве, некоторых выплатах и пособиях. Однако и в этих ситуациях существуют ограничения, отметил Григорян.

Ранее стало известно, что даже самые надёжные банки могут получить с клиента больше, чем тот планировал им отдать, не выходя из правового поля. Об этом заявил ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Причиной этого он назвал отсутствие у людей финансовой грамотности и непонимание договоров по вкладам и кредитам.