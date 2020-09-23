Эксперт объяснил, как сэкономить на покупке валюты

https://static.news.ru/photo/bdbc4516-fdf9-11ea-afe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин рассказал, как можно сэкономить средства при покупке валюты. По его словам, практически невозможно вычислить, в какой именно день или месяц покупать валюту так, чтобы получить максимальную выгоду.

Однако обыватель имеет возможность немного сэкономить благодаря конвертации валюты на Мосбирже в системе электронных лотовых торгов. В определённый момент поможет спред — разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку валюты. Об этом эксперт заявил агентству ПРАЙМ.

Как правило, в банках спред между курсом покупки и продажи валюты достигает один-два рубля, а при серьёзных колебаниях валютных курсов — четыре-пять рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна, — подчеркнул Бахтин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость доллара США вечером 23 сентября 2020 года превысила отметку 77 рублей за единицу впервые с 22 апреля 2020-го. Евро торгуется практически на уровне 90 рублей. Накануне эксперт заявил, что скачки курса доллара и евро связаны с локальным случаем утечки в департаменте Казначейства США.