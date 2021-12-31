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Эксперт назвал валюту, которая может рухнуть после турецкой лиры

Эксперт Сосновский: вслед за турецкой лирой может рухнуть валюта Узбекистана
05:02, 01 января 2022
Эксперт назвал валюту, которая может рухнуть после турецкой лиры Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Проблема с девальвацией национальной валюты после Турции может возникнуть в Узбекистане, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. Кроме среднеазиатской республики эксперт предположил возникновение аналогичных проблем также в Аргентине и Бразилии, сообщает агентство ПРАЙМ.

Сосновский считает, что на примере Узбекистана и Бразилии видно, как разное экономическое положение порой приводит к одинаковым последствиям в плане курса национальной валюты. По его мнению, Узбекистан в этой ситуации выглядит предпочтительнее.

Что касается Аргентины, то кризис сопровождает эту страну десятки лет, напомнил эксперт. Он указал, что в этой южноамериканской стране ключевая ставка держится на рекордном уровне в 38%, хотя временами достигала и 60%.

Ранее стало известно, что валютами — аутсайдерами 2021 года можно считать кубинское песо, ливийский динар и турецкую лиру. Они подешевели по отношению к американскому доллару на несколько десятков процентов, а песо просто показало наихудший результат среди 146 валют мира. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

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