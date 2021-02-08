Эксперт назвал срок отказа в мире от доллара

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Возможность использования материнского капитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском обсудили в правительстве РФ. Средства хотят разрешить размещать в специальные банковские или брокерские продукты.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что маткапитал нельзя будет вложить в облигации, а затем продать их и вывести средства. Семье разрешат получать на руки лишь проценты от вклада или...