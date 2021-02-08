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Эксперт назвал срок отказа в мире от доллара

06:12, 09 февраля 2021 77
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что аналитики время от времени обращаются к теме возможного отказа ведущих экономик мира от доллара. Однако по его словам, на практике потребуются десятилетия, чтобы подобное случилось.

Эксперт напомнил, что на долларе держится глобальная финансовая индустрия, а 80% торговых сделок в мире заключается в валюте США, сообщает агентство ПРАЙМ.

Отказаться от доллара — значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет. Ни евро, ни китайский юань, ни другие фиатные валюты пока не способны заменить доллар, — отметил Иванов.

Эксперт считает, что процесс отказа от американской валюты может растянуться на десятки лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США вводят санкции против любой страны, которая не нравится Вашингтону. За океаном считают, что им за это ничего не будет. Но ограничительные меры против России и других государств на самом деле подрывают позиции доллара как мировой валюты. Такие выводы сделала исследовательская служба Конгресса США.

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