Эксперт назвал способ купить квартиру на треть дешевле

https://static.news.ru/photo/a2f3fd36-a660-11eb-bb2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России растёт спрос на арестованные квартиры, выставленные на продажу из-за банкротства прежнего собственника. Купить такую залоговую квартиру можно на треть дешевле от её рыночной цены. Об этом сообщил Lenta.ru эксперт по рынку недвижимости Москвы Вадим Зайков.

Граждане всё чаще выбирают такой способ решения квартирного вопроса из-за резкого роста цен на жильё. Вторым фактором является развитие и популяризация интернет-площадок по торговле арестованным имуществом. Конечные покупатели предпочитают приобрести квартиру пусть с некоторыми проблемами, но дешевле рыночной стоимости, — рассказал Зайков.

По данным эксперта, в I квартале 2021 года интерес к арестованным квартирам в столице увеличился на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Зайков отметил, что риски покупателей при приобретении подобных объектов минимальны, однако посоветовал провести экспертизу, изучить первичные документы на недвижимость и посмотреть на самого должника.

Чрезмерный рост цен на жильё в российских новостройках может привести к тому, что потенциальные покупатели новых квартир уйдут на вторичный рынок. Об этом стало известно из материалов инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп». Эксперты полагают, что граждане боятся вкладывать деньги в новостройки уже не из страха превратиться в обманутых дольщиков, а из-за сомнений в своих финансовых возможностях по оплате ипотечных кредитов.

В настоящее время средняя цена за квадратный метр в новостройке в 16 наиболее крупных городах страны равняется 95,12 тысячи рублей. В течение месяца показатель вырос на 1,4%, в течение года — на 22,8%.