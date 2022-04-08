Эксперт назвал реальный курс рубля к доллару

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что равновесным курсом доллара к рублю будет 74 рубля за доллар. Рубль в настоящее время укрепляется из-за предложения валюты, которое превышает спрос, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Финансист добавил , что такая ситуация на рынке вызвана тем, что экспортёры всё ещё продают 80% валютной выручки на бирже.

В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар, — подчеркнул Тузов.

Эксперт назвал такой курс выгодным для Минфина. Он способствует пониманию в плане будущих налоговых сборов и доходов экспортёров.

Ранее стало известно, что банковские аналитики ожидают в апреле — мае снижение стоимости доллара до 60–65 рублей. Есть условие — для этого Центробанк не должен менять действующие ограничения с валютой. Такого развития событий ожидают в Промсвязьбанке. Однако чрезмерное укрепление курса рубля невыгодно экспортёрам и бюджету.