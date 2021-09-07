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Эксперт назвал невыгодные ситуации для досрочного погашения ипотеки

04:17, 08 сентября 2021
Эксперт назвал невыгодные ситуации для досрочного погашения ипотеки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков заявил, что в настоящее время есть две ситуации, когда не выгодно гасить ипотеку раньше срока. Первая — традиционная, она предусматривает наличие в договоре штрафных санкций от банка за раннее погашение, сообщает агентство ПРАЙМ.

Кулаков отметил, что также невыгодно гасить ипотеку, если заёмщик брал кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5%. Сейчас есть возможность вложить средства под больший процент, даже учитывая достаточно низкие ставки дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам.

А ведь уже в ближайшее время, из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5 процента, ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок, — подчеркнул Кулаков.

Ранее стало известно, что крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 10 сентября. Эксперты ожидают, что она будет поднята на 0,5% и составит 7%. К концу года рост цен стабилизируется в диапазоне 6,3–6,5%, а ключевая ставка составит 7–7,25%. Вслед за этим проценты по вкладам подорожают до 6,5%, по ипотеке — до 9,5%.

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