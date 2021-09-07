Эксперт назвал невыгодные ситуации для досрочного погашения ипотеки

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков заявил, что в настоящее время есть две ситуации, когда не выгодно гасить ипотеку раньше срока. Первая — традиционная, она предусматривает наличие в договоре штрафных санкций от банка за раннее погашение, сообщает агентство ПРАЙМ.

Кулаков отметил , что также невыгодно гасить ипотеку, если заёмщик брал кредит под низкий процент, например, по программе льготной или семейной ипотеки по ставке 6,5%. Сейчас есть возможность вложить средства под больший процент, даже учитывая достаточно низкие ставки дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам.

А ведь уже в ближайшее время, из-за повышения ЦБ в июле этого года ключевой ставки до тех же 6,5 процента, ставки по депозитам могут только вырасти, в отличие от процента по ипотеке, который, как правило, фиксирован на весь срок, — подчеркнул Кулаков.

Ранее стало известно, что крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 10 сентября. Эксперты ожидают, что она будет поднята на 0,5% и составит 7%. К концу года рост цен стабилизируется в диапазоне 6,3–6,5%, а ключевая ставка составит 7–7,25%. Вслед за этим проценты по вкладам подорожают до 6,5%, по ипотеке — до 9,5%.