Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений весной

https://static.news.ru/photo/3d82b46c-78cd-11eb-ba0c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшей валютой для сбережений предстоящей весной станет доллар США. Это связано с тем, что валюты европейских стран, не входящих в зону евро, а также многих развивающихся и сырьевых экономик в ближайшие месяцы могут потерять в цене к американским деньгам, считает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Даже потенциал кажущихся фаворитами валют на горизонте 6–12 месяцев является ограниченным, отметил он.

Для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США, — цитирует Бабина РИА Новости.

Эксперт напомнил, что валюты сами по себе имеют относительно низкую волатильность, что является необходимым свойством для выполнения ими функций средства платежа и сбережения. При этом устойчивые колебания курсов, подчеркнул финансист, чаще всего обусловлены либо обесценением валют из-за фундаментальных факторов, либо изменением стоимости доллара.

В последние месяцы на фоне пандемии коронавируса наблюдалась вторая ситуация, пояснил Бабин. По его словам, большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару, а доходность номинированных в них активов снизилась.

Те валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски. В их числе и российский, рубль, который находится под давлением геополитических угроз, уточнил эксперт.

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