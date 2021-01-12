Эксперт допустил ослабление рубля в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/6e9516a2-5529-11eb-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей. По его словам, рубль всё ещё демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, наблюдаемого на фоне восстановления доллара США.

Рубль останется под давлением, если не случится улучшения внешнего фона, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ. Бабин считает, что положение рубля ухудшилось, после победы двух демократов на выборах в сенат, которые прошли в Джорджии. Демократическая партия теперь имеет большинство и в нижней, и в верхней палате конгресса.

Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников, — подчеркнул Бабин.

Он добавил, что рубль может вернуться к укреплению, когда возобновится устойчивый рост нефти. Пока рублёвая стоимость барреля марки Brent вернулась к уровням 2019 года, достигнув отметки 4150 руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что финансисты не ждут в 2021 году возвращение рубля к докризисным показателям. По их мнению, российская валюта сможет лишь отыграть существенную часть потерь, понесённых на фоне распространения COVID-19 и других сопутствующих 2020 году причин. Среди них и обострение геополитического фона, и ослабление аппетитов инвесторов ко всем рискованным активам в 2020-м.