Эксперт допустил ослабление рубля в ближайшие дни

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей. По его словам, рубль всё ещё демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, наблюдаемого на фоне восстановления доллара США.
Рубль останется под давлением, если не случится улучшения внешнего фона,
Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников, — подчеркнул Бабин.
Он добавил, что рубль может вернуться к укреплению, когда возобновится устойчивый рост нефти. Пока рублёвая стоимость барреля марки Brent вернулась к уровням 2019 года, достигнув отметки 4150 руб.
Ранее NEWS.ru сообщал, что финансисты не ждут в 2021 году возвращение рубля к докризисным показателям. По их мнению, российская валюта сможет лишь отыграть существенную часть потерь, понесённых на фоне распространения COVID-19 и других сопутствующих 2020 году причин. Среди них и обострение геополитического фона, и ослабление аппетитов инвесторов ко всем рискованным активам в 2020-м.