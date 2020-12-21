Брать или не брать: экономисты рассказали о выгодах предновогодних кредитов

https://static.news.ru/photo/6a2eca1a-429e-11eb-be1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем, кто планировал взять кредит в банке, лучше сделать это сейчас. В следующем году ставки почти наверняка вырастут, заявили финансовые аналитики.

Как отметил завлабораторией проблем уровня и качества жизни населения Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, главный научный сотрудник РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков, банки повышают ставки по потребительским кредитам из-за большой закредитованности населения. Тем самым они ограничивают возможность получения займов, потому что риски невозврата растут.

Исходя из этого прогноза, людям, твёрдо стоящим на ногах и знающим, как отдавать деньги банку, имеет смысл брать кредит сейчас — пока ставки ниже, — цитирует Бобкова URA.RU.

Однако он предупредил и о рисках. Так, ажиотажный спрос из-за более низких ставок может привести к ещё большей закредитованности.

С коллегой согласен и кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Высшей школы экономики Константин Юрченко. Он напомнил, что кредит рано или поздно придётся отдавать. Поэтому крайне важно рассчитать всё очень точно, не поддаваясь панике по поводу повышения ставок.

Брать или не брать кредит — зависит от планов человека. Если в ближайший год всё равно предстоит взять кредит для развития бизнеса или на другие цели — в этом случае лучше поторопиться, пока ставки не повысились, — посоветовал Юрченко.

Тем не менее он напомнил, что банки со всех сторон застрахованы, что бы ни случилось, а основные потери, как правило, несут потребители. Поэтому к вопросу о займе он рекомендовал подойти с холодной головой.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиян предостерегли от кредитов в канун новогодних праздников. Дело в том, что банки в этот период создают различные интересные предложения, а клиенты в предвкушении торжеств зачастую даже не читают условия договора. Те могут быть хорошими, но предусматривать жёсткие меры в случае просрочек.