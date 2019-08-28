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Во время беременности будущие мамы чаще всего покупают домашних питомцев и растения. Таковы результаты анализа финансовых трат россиян, которые становятся родителями.

Исследование провели специалисты Сбербанка. Они оценили особенности финансового поведения родителей в зависимости от возраста детей. Выяснилось, что рождение ребёнка приводит к устойчивым изменениям структуры расходов человека. Причём они происходят трижды: во время беременности, примерно в 3–4 года и в районе 11 лет.

За год до рождения ребёнка траты на всевозможные развлечения достигают пика, но уже через полгода их доля резко снижается. Кратковременный всплеск специалисты связывают с самой новостью о будущем пополнении семьи.

В планировании финансов будущие родители ведут себя противоречиво: одновременно берут кредиты и открывают депозиты. Больше денег оставляют в аптеках и охотнее тратятся на медицинские услуги. За четыре месяца до рождения сына или дочери резко возрастают расходы на обустройство жилья — строительство и ремонт, покупку мебели и бытовой техники.

В первые три года жизни ребёнка родители реже ходят в рестораны, меньше путешествуют и значительно сокращают расходы на спорт. Мамы уже не так часто ходят в салоны красоты и меняют гардероб. Зато папы предпочитают приодеться, но и лекарств приобретают больше.

Исследователи также отмечают, что семьи с детьми в два раза чаще берут потребительские кредиты. Также зафиксирована устойчивая склонность семей после рождения второго ребёнка брать ипотеку.

Ещё одна традиционная статья родительских расходов — подготовка к школе. Это траты на одежду, обувь, книги, канцелярские товары и цветы. С семилетнего возраста и до совершеннолетия ученика это регулярные всплески трат россиян.

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