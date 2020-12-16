Экономисты предостерегли россиян от любых инвестиций в кризис

https://static.news.ru/photo/0e06dd96-3f91-11eb-9cce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любые инвестиции являются небезопасными для россиян в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение высказали доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, а также финансовый аналитик Виталий Калугин.

Остаётся два варианта — финансовый рынок или недвижимость. То и другое небезопасно. Однако вариантов нет, потому что сейчас климат изменился. Чтобы иметь доходность более 10% годовых, необходим не банковский вклад, а, например, облигации, какие-то акции крупных компаний, — рассказал URA.RU Кривелевич.

Он посоветовал россиянам повышать финансовую грамотность. Между тем его коллега Виталий Калугин предостерёг людей от вложений в финансовый рынок в принципе, так как в экономике России в данное время наблюдается стагнация, поэтому вложение денег в недвижимость или ценные бумаги обернётся потерей средств, если начнётся полномасштабный кризис.

Ни во что не стоит инвестировать. Деньги должны лежать под низкий процент на депозите. Ситуация зашла так далеко, что деньги потеряли свою сберегающую функцию. Если развернётся полномасштабный кризис, будете сбрасывать недвижимость по ценам ниже на 15–20% того, что вы купили, — подчеркнул эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в сложной экономической ситуации накануне Нового года помочь сохранить деньги помогут вложения в валюту и облигации федерального займа. По его мнению, вложение в валюту — беспроигрышный вариант, она сейчас стабильнее, чем рубль. И не обязательно держать её в наличке, депозитные счета тоже подойдут, хотя, конечно, процентов на них не будет, но выиграть можно на курсовой разнице.

Эксперт также назвал привлекательным средством для вложения денег облигации федерального займа. Однако этим инструментом нужно пользоваться для долгосрочного вложения средств. Беляев также отметил, что можно вкладываться в драгметаллы, но это ещё более долгосрочные инвестиции. Доход с них получить трудно, писал NEWS.ru.